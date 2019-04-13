Şanlıurfa'da öğrenciler hem okuyor hem okul yapıyorlar

Şanlıurfa'da meslek liselerinin öğrencileri, bir yandan eğitimlerine devam ederken bir yandan okul inşaatlarında çalışarak, hem tecrübe kazanıyor hem de ekonomiye katkı sağlıyor

Eğitim çağındaki yaklaşık 800 bin çocuk ile birçok ilin toplam nüfusundan daha fazla öğrenciye sahip kentte, 2 bin 342 okul bulunuyor.

Hem okuyor hem okul yapıyorlar

"MALİYET YARI YARIYA DÜŞÜYOR"

İl Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Turan, dışarıdan satın alma yerine öğrencilerin ürettikleri sıra, masa ve büro malzemelerini kullandıklarını kaydetti.

Öğrencilerine milyonlarca liralık yatırımları emanet ettiklerini vurgulayan Turan, şöyle devam etti:

"Kurumlarımızın ihtiyacı olan hiçbir şeyi ihaleyle ve dışarıdan satın almayla temin etmiyoruz, tamamını öğrencilerimize yaptırıyoruz. Bu sayede öğrencilerimiz hem mesleki anlamda kendilerini geliştiriyorlar hem de ekonomimize ciddi oranlarda katkı sunuyorlar. Örneğin bir sıradaki maliyet bu yöntemle bizim için yarı yarıya düşüyor. Biz bu katkının ötesinde öğrencilerimizin uygulama anlamında işin içerisinde olmalarını, ekonomiye katkı sunmalarını, mesleki anlamda kendilerini yetiştirmelerini önemsiyoruz. Yeni hizmet binamız mimari anlamda da kentin en güzel binalarından birisi oldu. Öğrencilerimize o kadar güveniyoruz ki böylesi güzel, devasa ve kaliteli bir binayı teslim etmede tereddüt yaşamadık."





ÖĞRENCİLER MUTLU VE GURURLU

Öğrencilerden Sait Özbebek de yaklaşık iki yıldır, kentteki çeşitli okulların inşaatında çalıştığını söyledi.

Son olarak şehrin en gözde binalarından birisini ortaya çıkarmak için yoğun çaba harcadıklarını anlatan Özbebek, "Hem alanımızda kendimizi geliştiriyoruz hem de ekonomimize katkı sunuyoruz. Yarın iş hayatına atıldığımızda bu binaların önünden geçerken bileceğiz ki bunu biz yaptık, bize sadece bu gurur bile yeter. Her geçen gün kendimizi daha çok geliştiriyoruz, bu bize zaten ciddi bir fayda sağlıyor." diye konuştu.



