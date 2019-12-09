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Şanlıurfa’da Öğrenciler için ücretsiz çamaşırhane

Eğitime destek faaliyetleri çerçevesinde üniversite öğrencilerinin hayatını kolaylaştırmak adına kentte bir ilk olan çamaşırhane uygulamasını hayata geçiriyor.

İHA | 09.12.2019 - 15:22..
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Şanlıurfa’nın Haliliye İlçesinde belediye, sosyal belediyecilik anlayışı ile yürüttüğü çalışmalarına bir yenisini daha ekledi.

Her fırsatta eğitime verdiği destekle öne çıkan Haliliye Belediyesi bu kez üniversite öğrencilerinin yüzünü güldürmeyi hedefliyor.

Bu kapsamda Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Sırrın Mahallesinde bulunan hizmet binasında üniversite öğrencilerinin kıyafetlerini yıkamak için kurulan çamaşırhaneyi hizmete sunmaya hazırlanıyor.

ÜCRETSİZ OLACAK

Üniversite öğrencilerinin sıkça karşılaştığı sorunlardan biri olan çamaşır yıkama işlemini ortadan kaldırmayı hedefleyen Haliliye Belediyesi, bu uygulamayı kısa bir süre içinden hayata geçirmeyi planlıyor.

Üniversite öğrencilerine büyük kolaylık sağlayacak olan çamaşırhanede öğrenciler getirdikleri kirli kıyafetlerini görevlilere teslim edecek. Öğrencilere görevliler tarafından verilen tarihte öğrenciler belirlenmiş dolap numarasından temiz kıyafetlerini alabilecekler.
Öğrencilerin hayatını kolaylaştıracak olan bu uygulamadan ilçede bulunan tüm üniversite öğrencileri ücretsiz yaralanabilecek.

Şanlıurfa’da Öğrenciler için ücretsiz çamaşırhane -1

Şanlıurfa’da Öğrenciler için ücretsiz çamaşırhane -2

Şanlıurfa’da Öğrenciler için ücretsiz çamaşırhane -3

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