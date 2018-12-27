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Şanlıurfa'da öğrencileri taşıyan minibüs kaza yaptı

Şanlıurfa'da 10 öğrencinin yaralandığı araba kazasında kimliği açıklanmayan servis şoförü ile Hasan Doğru idaresindeki otomobil çarpıştı.

AA | 27.12.2018 - 15:13..
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Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 21 ER 366 plakalı öğrenci servisi minibüsü, Viranşehir-Şanlıurfa kara yolu Kırlık Karakolu Kavşağı'nda Hasan Doğru'nun kullandığı 34 GV 9064 plakalı otomobille çarpıştı.

10 ÖĞRENCİ YARALANDI

Kazada, sürücüler ile minibüsteki 10 öğrenci yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Sinan Ateş de yaralıları hastanede ziyaret ederek, sağlık durumları hakkında bilgi aldı.

"HAYATİ TEHLİKELERİ YOK"

Ateş, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrencilerinin sağlık durumlarının iyi olduğunu belirterek, "Hayati tehlikesi olan yok, şükür. Öğrencilerimiz bir süre kontrol altına kalacak, daha sonra taburcu edilecekler." dedi.

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