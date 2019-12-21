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Şanlıurfa'da otel odasında bulunan paralar sahte çıktı

5 yıldızlı bir otelin odasında bulunan poşette Britanya Merkez Bankası tarafından 1926 yılında basılmış gibi gösterilen altın görünümlü metal paranın, sahte olduğu ortaya çıktı.

DHA | 21.12.2019 - 14:58..
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Şanlıurfa'da kent merkezindeki yönetimi el değiştiren bir otel, geniş kapsamlı bakım ve onarıma alındı.

Otelde temizlik görevlisi olarak çalışan Yonca Közü ile İbrahim Sargıcı, temizlik yaptıkları bir odanın gardırobunun üst kenarına gizlenmiş paraları fark etti.

Şanlıurfa'da otel odasında bulunan paralar sahte çıktı

TUTANAKLA TESLİM ALINDI

Temizlikçiler, parayı bulduklarını hemen otel yöneticilerine söyledi. Otel yönetimi de durumu polis ekiplerine bildirdi. 2 bin 280 adet metal para, polise teslim edildi. Polis tarafından tutanakla teslim alınan parayla ilgili inceleme başlatıldı.

Şanlıurfa'da otel odasında bulunan paralar sahte çıktı

YABANCI UYRUKLULAR PİYASAYA SÜRÜYOR

Yapılan ilk incelemede, yaklaşık 7 kilo ağırlığındaki altın görünümlü metal paraların sahte olduğu anlaşıldı. Polis, özellikle yabancı uyruklu kişilerin bu tip maddeni paraları piyasaya altın olarak sürüp, yarı fiyatına sattıklarını belirterek, vatandaşları bu tür alışverişlere karşı uyardı.

Şanlıurfa'da otel odasında bulunan paralar sahte çıktı

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