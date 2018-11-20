Şanlıurfa'da otomobil şarampole devrildi: 8 yaralı

Komisyon görüşmeleri sırasında ayağa kalkan CHP'li, "Dayı mısınız? Adam mı döveceksiniz" diye bağırdı.

Dün sabah saatlerinde Denizli'nin Merkezefendi ilçesi yakınlarına düşen iki kişilik tek motorlu eğitim uçağının yeri tespit edildi.

Yerel seçimler öncesinde Cumhur İttifakı'nda görüşme trafiği hızlandı. Liderler yeniden ittifak için masaya oturmaya hazırlanıyor.

Başkan Erdoğan ile Bahçeli arasında ittifak görüşmesi

Gaziemir ilçesinde, görevli olduğu kapama noktasında yolun karşısında geçmek isteyen 28 yaşındaki polis memuruna panelvan aracı çarptı.

İran İçişleri Bakan Yardımcısı Hüseyin Zülfikar, terörü daha ciddi bir şekilde hedef alacaklarını söyledi.

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Mansur Yavaş, Ankara'yı kazanacağına inanıyor

CHP ile İyi Parti'nin ortak adayı olabilmek için zemin yoklayan Mansur Yavaş, aday olması durumunda seçimleri yüzde 100 kazanacağını söyledi.