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Şanlıurfa'da otomobil şarampole devrildi: 8 yaralı

Siverek ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 4'ü çocuk, 8 kişi yaralandı.

İHA | 20.11.2018 - 07:00..
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Siverek-Viranşehir karayolunun 40. kilometresinde yaşandı. Mehmet Ali K’nin kullandığı 35 ZBN 52 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

SÜRÜCÜNÜN DURUMU AĞIR

Kazada, sürücü ile otomobildeki Medine, Bedriye, Lütfiye, Büşranur (6), Kübranur (8), Elif (4) ve Asiye K. (10) yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Siverek Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralılardan sürücü Mehmet Ali K.’nin durumunun ağır olduğunu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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