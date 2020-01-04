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Şanlıurfa'da otomobil, yolcu minibüs ile çarpıştı

Suruç ilçesinde, otomobil ile şehirler arası yolcu minibüsünün çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.

İHA | 04.01.2020 - 19:33..
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Akşam saatlerinde Şanlıurfa-Gaziantep karayolununu 40’ıncı kilometresinde kaza meydana geldi.

Suruç ilçesinden Şanlıurfa'ya yolcu taşıyan Halil Ç.'nin kullandığı 63 FB 472 plakalı minibüs ile sürücüsü öğrenilmeyen 63 AAY 346 plakalı otomobil çarpıştı.

2 KİŞİ ÖLDÜ 12 KİŞİ YARALANDI

Kazada Melek Akaltun, Meliha Akaltun, Kerem Akaltun, Merve Akaltun, Fevzi Akaltun, Semra Çezik, Remzi Kalkan, Osman Özşimşek, Ali Özşimşek, Yaşar Yüce, Halil Ceylan, Mübarek Şimşeksoy, Asiye Demir ve Ekrem Demir yaralandı. Yaralılar ihbarla gelen sağlık ekipleri tarafından Suruç Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Meliha Akaltun ile Asiye Demir, doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi.

Diğer yaralıların ise tedavisinin devam ettiği bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Otomobil, yolcu minibüs ile çarpıştı: 2 ölü, 12 yaralı -1

Otomobil, yolcu minibüs ile çarpıştı: 2 ölü, 12 yaralı -2

Otomobil, yolcu minibüs ile çarpıştı: 2 ölü, 12 yaralı -3

Otomobil, yolcu minibüs ile çarpıştı: 2 ölü, 12 yaralı -4

Otomobil, yolcu minibüs ile çarpıştı: 2 ölü, 12 yaralı -5

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