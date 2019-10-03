Şanlıurfa'da otomobile saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti

Adalet sarayında iki taraf arasında çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü. O anlarda kameralar da kayıttaydı.

ABD'de geçen yıl yanlışlıkla evine girdiği komşusunu öldüren ve ‘cinayetten’ suçlu bulunan kadın polis, öldürdüğü gencin kardeşi tarafından affedildi.

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Ronaldo, formunun sırlarını açıkladı

Futbol dünyasının en fit isimlerinden biri olan Ronaldo, formunu nasıl koruduğunu İspanyol basınına anlattı.