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Şanlıurfa'da otomobile saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti

Şanlıurfa Haliliye ilçesindeki Mardin karayolunda seyir halindeki araca, silahlı saldırı düzenlendi.

İHA | 03.10.2019 - 17:24..
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Gülveren kırsal mahallesi yakınlarında kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin  gerçekleştirdiği olayda, araç içerisindeki 3 kişi hayatını kaybetti.

ÖZEL HAREKAT EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

16.30 sularında gerçekleşen olaya, yoldan geçen sürücülerin silahlı saldırı ihbarıyla beraber sağlık ekipleri ve özel hareket ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde otomobil içerisindeki Mehmet Ali Elvan, Ahmet Kubat ile Hüseyin Kubat'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Polis, olay ile ilgili soruşturma başlattı.

Şanlıurfa'da otomobile saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti VİDEO

Şanlıurfa'da otomobile saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti

Şanlıurfa'da otomobile saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti

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