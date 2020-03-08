taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0876
Euro
6.8843
Altın
1674.19
Borsa
109600.53
Gram Altın
327.721
Bitcoin
55558.1

Şanlıurfa'da otomobille çekici çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

Seyir halinde ilerleyen otomobil ile çekici çarpıştı. Kaza sonrası araçta bulunan 2 öğretmen hayatını kaybederken 2 kişi yaralandı.

DHA | 08.03.2020 - 13:07..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Şanlıurfa'dan Gaziantep’e gezmeye giden öğretmenlerin içinde bulunduğu Zümrüt Aslan’ın kullandığı 70 FP 384 plakalı otomobil önünde seyreden İbrahim Akbal yönetimindeki 11 AAC 194 plakalı çekicinin dorsesine arkadan çarptı.

Şanlıurfa'da otomobille çekici çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

2 ÖĞRETMEN HAYATINI KAYBETTİ

Kazada hurdaya dönen araçtaki öğretmenlerden Hatice Şimşek olay yerinde hayatını kaybederken, sağlık ekipleri, otomobilde bulunan sürücü Zümrüt Aslan, Beyza Özayman ile Seda Günenç'i olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Acil serviste tedavi altına alınan yaralılardan Zümrüt Aslan da tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Şanlıurfa'da otomobille çekici çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

İlginizi Çekebilir
Esnafı, karısını ve kızını vuran adam yakalandı
Kağıthane'de, karısıyla esnaf arasında ilişki olduğundan şüphelenip ikisini de vuran zanlı verdiği ifadesinde, kızını yanlışlıkla vurduğunu söyledi.
MSB: 2 PKK/YPG'li terörist teslim oldu
Terör örgütü PKK/YPG'li iki teröristin, Şanlıurfa Suruç'taki hudut karakoluna teslim olduğu öğrenildi.
Antalya'da otomobil yaşlı kadını ezdi
Manevra yapan otomobil yaşlı kadına çarptı. Kaza sonrası yaşlı kadın hastaneye kaldırılarak yoğun bakımda tedavi altına alındı.
Kadın girişimci, imalathanesinde 10 kadına istihdam sağlıyor
Ankara'da, yufka imalathanesi sahibi olan Marziye Erdoğan, kendi ayakları üzerinde durmaya çalışan kadınlara umut oldu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Türkiye bizi düşünmedi diyen Suriyeli sınırda bekliyor
Türkiye bizi düşünmedi diyen Suriyeli sınırda bekliyor
776
Zelenskiy: Ukrayna delik deşik bir gemi gibi
Zelenskiy: Ukrayna delik deşik bir gemi gibi
57
Kıbrıs’ta sınır gerginliği
Kıbrıs’ta sınır gerginliği
88
Suudi Arabistan'da 20 prens için daha tutuklama kararı
Suudi Arabistan'da 20 prens için daha tutuklama kararı
185
Putin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kahvaltı tavsiyesi
Putin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kahvaltı tavsiyesi
99
Trump ve Pence'in toplantısında koronavirüs tespit edildi
Trump ve Pence'in toplantısında koronavirüs tespit edildi
118
Güngören'de asker uğurlayan magandalar yakalandı
Güngören'de asker uğurlayan magandalar yakalandı
132
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir