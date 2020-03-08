Şanlıurfa'da otomobille çekici çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

Şanlıurfa'dan Gaziantep’e gezmeye giden öğretmenlerin içinde bulunduğu Zümrüt Aslan’ın kullandığı 70 FP 384 plakalı otomobil önünde seyreden İbrahim Akbal yönetimindeki 11 AAC 194 plakalı çekicinin dorsesine arkadan çarptı.

2 ÖĞRETMEN HAYATINI KAYBETTİ

Kazada hurdaya dönen araçtaki öğretmenlerden Hatice Şimşek olay yerinde hayatını kaybederken, sağlık ekipleri, otomobilde bulunan sürücü Zümrüt Aslan, Beyza Özayman ile Seda Günenç'i olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Acil serviste tedavi altına alınan yaralılardan Zümrüt Aslan da tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.