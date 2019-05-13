Şanlıurfa'da palet yüklü tır devrildi: 1 yaralı

Suruç - Şanlıurfa yolunda meydana gelen kazada, sürücüsü belirlenemeyen 44 PF 221 plakalı palet yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi.

YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Yoldan geçerken kazayı fark eden sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine giden 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı. Kontrollü bir şekilde trafik akışı sağlanan yolda, tırın çekici ile kaldırılmasıyla tekrar trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.







