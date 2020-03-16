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Şanlıurfa'da petrol hırsızlığı yapan 6 kişi yakalandı

Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda petrol boru hattında hırsızlık yapan 7 şüpheliden, 6'sı tutuklandı.

DHA | 16.03.2020 - 11:29..
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Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde yürütülen soruşturma kapsamında jandarma ekipleri, örgütlü olarak petrol boru hattından ham petrol hırsızlığı yapan kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ

Çalışmaların ardından kimlikleri tespit edilen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Yapılan baskınlarda 7 kişi gözaltına alınırken; 480 litre ham petrol, 6 plastik depo, 2 ikiz araç plakası, 21 demir kelepçe, bir demir bağlantı borusu ve dirsek, 30 metre uzunluğunda hortum ile kazılan alanı kapatmakta kullanılan toprak ele geçirildi.

Jandarmadaki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklanırken, bir kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şanlıurfa'da petrol hırsızlığı yapan 6 kişi yakalandı

Şanlıurfa'da petrol hırsızlığı yapan 6 kişi yakalandı

Şanlıurfa'da petrol hırsızlığı yapan 6 kişi yakalandı

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