Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube ekipleri, terör örgütü PKK/KCK’nın işbirlikçilerinin deşifre edilmesi ve eylemlerinin engellenmesine yönelik bazı adreslere sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenledi.

9 KİŞİYE GÖZALTI

Operasyon kapsamında, sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yapan 3 kişi ve terör örgütünün adına milis ve işbirlikçilik faaliyetlerinin içerisinde olduğu bildirilen 6 kişi olmak üzere toplamda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin sorguları sürüyor.

Şanlıurfa'da PKK üyelerine eş zamanlı operasyon VİDEO



