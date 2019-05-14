Şanlıurfa'da PKK/KCK operasyonu: 13 gözaltı

Şanlıurfa Viranşehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, sosyal medya hesaplarından PKK/KCK propagandası yaptıkları öne sürülen 13 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
13 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda 13 kişiyi, örgütsel doküman ve dijital malzemelerle birlikte gözaltına aldı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere Viranşehir İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.