Şanlıurfa'da PKK/KCK operasyonu: 13 gözaltı

LGBT yürüyüşüne izin çıkmayınca dersleri boykot kararı alan öğrencilere bazı hocalar da destek verdi.

Sarı-kırmızılı idareciler, Ç.Rizespor maçı sonrası F.Bahçe ve Beşiktaşlılardan gelen tepkileri değerlendirdi. Yönetime göre rakipler Galatasaray'dan korkuyor.

Tranmere Rovers taraftarı olan İngiliz hakem Mike Dean, takımının Forest Green'le oynadığı play-off yarı final maçını tribünden izledi. Dean'in çılgınlar gibi sevinci sosyal medyada büyük ilgi çekti.

Milli güreşçiler Ece ve Eda Tekin, günde 6 saat antrenman yapıp sonrasında 5 kilometre yüzüp ardından da sahilde koşarak şampiyonalara hazırlanıyor.

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Hepimizin korku dolu hikâyesi: Kozadaki Uğultu

Kozadaki Uğultu, iyinin ve kötünün, şiddetin, yok sayılmanın, korkunun, öteki olmanın; ama yine de inatla tebessüm etmeyi bırakmamanın romanı…