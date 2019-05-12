taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9828
Euro
6.7261
Altın
1286.01
Borsa
88533.4
Gram Altın
247.449

Şanlıurfa'da Ramazan davulunun ritmine kapılan çocuk

Siverek'te annesiyle birlikte fırına giden çocuk, kendini Ramazan davulunun ritmine kaptırdı.

İHA | 12.05.2019 - 10:00..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde sahur vakti annesiyle birlikte ekmek almak için fırına giden minik çocuk, sahur vakti çalınan davulun ritmine kendini kaptırarak  oynamaya başladı.

DAVULLA BİRLİKTE OYNAMAYA BAŞLADI

Bir eliyle davulu tutan minik çocuk kalabalığın şaşkın gözleri ününde oynamaya başladı. Çocuğu görenler o anı cep telefonlarıyla kaydetti.

ANNESİ ZORLA GÖTÜRDÜ

Görüntülerde tek başına halay çeken çocuğu annesi eve götürmekte bir türlü ikna edemiyor, çocuğu kucağına alıp eve götürmek isteyen anne, çocuk ağlayarak tepki gösteriyor ve yine davulun ritmine uyarak oynamaya devam ediyor. Bir türlü oynamaktan vazgeçmeyen çocuğu ağlamasına rağmen annesi kucağına alarak uzaklaşıyor.

Şanlıurfa'da Ramazan davulunun ritmine kapılan çocuk ViDEO

Şanlıurfa'da Ramazan davulunun ritmine kapılan çocuk

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Guaido'dan ABD'ye: Maduro'yu ordunuzla birlikte devirelim

Guaido'dan ABD'ye: Maduro'yu ordunuzla birlikte devirelim

182
Orhaneli'de erken okunan akşam ezanı için fetva

Orhaneli'de erken okunan akşam ezanı için fetva

132
Operasyondaki Mehmetçik'ten sahur arası

Operasyondaki Mehmetçik'ten sahur arası

91
Tramvayda bir bakan: Mustafa Varank

Tramvayda bir bakan: Mustafa Varank

127
Tuba Ünsal: Yaptığım evliliklerden nafaka almadım

Tuba Ünsal: Yaptığım evliliklerden nafaka almadım

62
Bülent Arınç: Asıl gövdeden ayrılan başarılı olamaz

Bülent Arınç: Asıl gövdeden ayrılan başarılı olamaz

112
Milli İHA/SİHA Ege semalarında

Milli İHA/SİHA Ege semalarında

47
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir