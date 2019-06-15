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Şanlıurfa'da saman yüklü tır üst geçide takıldı

Üst geçide takılan tırın üzerindeki saman balyaları yola düştü.

İHA | 15.06.2019 - 08:52..
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Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde, Akçakale ilçesinden yüklediği saman balyalarını tırla Antalya'nın Alanya ilçesine götürmek için yola çıkan Ragıp K., çevreyolu yerine şehir merkezinden gitmek isteyince üst geçit engeline takıldı.

SAMAN BALYALARI YERE DÜŞTÜ

Fazla yüklediği saman balyaları 4 buçuk metre yüksekliğindeki üst geçidin alt kısmına takılınca yola düştü. Olay yerine giden polis ekipleri, trafiği kontrollü bir şekilde sağlarken, belediyeden gelen ekip ise balyaları kaldırmak için çalışma başlattı. İş makineleri yardımıyla kaldırılan saman balyaları kamyon ve çekiciye yüklendi.

Şanlıurfa'da saman yüklü tır üst geçide takıldı VİDEO

SÜRÜCÜYE CEZA UYGULANDI

Yoldaki saman tamamen kaldırıldıktan sonra trafik akışı yeniden normale döndü. Sürücüye ise kurallara uymadığı gerekçesiyle cezai işlem uygulandı.

Şanlıurfa'da saman yüklü tır üst geçide takıldı

Şanlıurfa'da saman yüklü tır üst geçide takıldı

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