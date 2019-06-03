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Şanlıurfa’da şarampole uçan araçta 1 kişi öldü

Siverek ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu yaşanan trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ise yaralandı.

İHA | 03.06.2019 - 09:06..
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Feci kaza, Şanlıurfa’nın Siverek ilçesi ile Adıyaman’ın Kahta ilçesi karayolunun 22’nci kilometresinde meydana geldi.

KONTROLDEN ÇIKAN ARAÇ ŞARAMPOLE DÜŞTÜ

Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada, 78 yaşındaki Ayşehan Gökdemir ile sürücü yaralandı. Ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Gökdemir, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şanlıurfa’da şarampole uçan araçta 1 kişi öldü

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