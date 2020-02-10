Şanlıurfa'da Sibirya soğuğu

Yaz aylarında Türkiye’nin en yüksek sıcaklıklarının görüldüğü Şanlıurfa’da, son birkaç gündür adeta Sibirya soğukları yaşanıyor.

Gece eksi 8 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı, gündüz hava güneşli olmasına rağmen 1 derecenin üzerine çıkmıyor.

DONAN ŞELALEDE HATIRA FOTOĞRAFI

Soğuk nedeniyle Şanlıurfa-Gaziantep karayolu üzerindeki Akabe yokuşunda bulunan dev yapay şelale ile önündeki havuzlar dondu.

Donan şelaleyi gören sürücüler, araçlarından inip hatıra fotoğrafı çekti. Çocuklar ise ilk defa donan bir şelale görmenin heyecanını yaşadı. Buz tutan süs havuzunun üzerine çıkan vatandaşlar, bol bol fotoğraf çekti.