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Şanlıurfa'da sıcak hava yaşamı olumsuz etkiliyor

Şanlıurfa'da sıcak havadan bulanan çocuklar, yasak ve tehlikeli olmasına aldırış etmeden süs havuzlarına girerek serinledi.

AA | 08.06.2019 - 17:04..
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Şanlıurfa'da sıcak hava yaşamı olumsuz etkiliyor

Türkiye'nin en sıcak kentlerinin başında gelen Şanlıurfa'da, son günlerde etkili olan sıcak hava bunaltıyor.

Şanlıurfa'da sıcak hava yaşamı olumsuz etkiliyor

Şanlıurfa'da sıcak hava yaşamı olumsuz etkiliyor VİDEO

40 DERECEYİ GÖRDÜ

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde hissedilir derecede artan hava sıcaklığı Şanlıurfa'da öğle saatlerinde 40 dereceyi bulurken, nemle etkisini artıran sıcaklar, günlük yaşamı da olumsuz etkiliyor.

Şanlıurfa'da sıcak hava yaşamı olumsuz etkiliyor

Sıcak hava nedeniyle vatandaşların büyük bölümü evlerinde vakit geçirmeyi tercih ederken sokağa çıkan az sayıdaki vatandaş da parklar ve tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki gölgelik alanlarda sıcaktan korunmaya çalıştı.

Şanlıurfa'da sıcak hava yaşamı olumsuz etkiliyor

KİMİ ÇOCUKLAR SÜS HAVUZUNDA KİMİSİ DE SU KANALINDA...

Kentte çocuklar ise süs havuzlarında serinlemeye çalıştı. Sıcaktan bunalan kırsal mahallelerdeki bazı çocuklar da tehlikeye aldırmadan sulama kanallarında serinledi.

Şanlıurfa'da sıcak hava yaşamı olumsuz etkiliyor

Kanalda serinlemeye çalışan çocuklardan Mahmut Çalışkan, son günlerde havaların iyice ısındığını belirterek, arkadaşlarıyla küçük kanallarda vakit geçirmeye çalıştıklarını ve yüzmeyi burada öğrendiklerini söyledi.

Şanlıurfa'da sıcak hava yaşamı olumsuz etkiliyor

Şanlıurfa'da sıcak hava yaşamı olumsuz etkiliyor

Şanlıurfa'da sıcak hava yaşamı olumsuz etkiliyor

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