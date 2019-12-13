Şanlıurfa'da silahlı saldırı: 1 ölü

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, gece geç saatlerde dışarı çıkan 70 yaşındaki Ömer İrkek, kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Silah seslerinin duyulması üzerine, dışarı çıkan Ömer İrkek'in aile fertleri, yaşlı adamı kanlar içinde yerde buldu. Yaralı, olay yerine çağrılan ambulansla önce Viranşehir Devlet Hastanes'ine, daha sonra da Şanlıurfa'ya sevk edildi.

KURTARILAMADI

Yaşlı adam hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ömer İrkek'in cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Şanlıurfa Adli Tip Kurumu'na gönderildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Jandarma ekipleri mahallede geniş güvenlik önlemleri alırken, saldırıyı gerçekleştiren kişi veya kişilerin tespiti için incelemelerin devam ettiği öğrenildi.