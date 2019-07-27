Şanlıurfa'da silahlı saldırı

Şanlıurfa’da husumetli olduğu ailenin evine giden kişi, içeridekilere kurşun yağdırdı. Olayda baba ile 3 oğlu yaralandı. Hastaneye kaldırılan 3 kardeşin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

EVE KURŞUN YAĞDIRDI

İddiaya göre kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, aralarında daha önceden husumet bulunan ailenin kaldığı eve giderek içeridekilere kurşun yağdırdı.

KURŞUNLANAN AİLE ÜYELERİ AĞIR YARALANDI

Olayda baba Mehmet G. (68) ile çocukları Murat (35), Ramazan (38) ve İbrahim Halil (32) yaralandı.

Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan İbrahim Halil, Ramazan ve Murat G.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

SALDIRGAN İÇİN ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Olay yerine giden polis ekipleri, kavganın yaşandığı bölgeyi güvenlik şeridi ile kapatırken saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.