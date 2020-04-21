Şanlıurfa'da silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobille, tarlaya gitmek için yola çıkan Murat Kukak (39) ile Abdullah Şakir'in (47) bulunduğu araca yolda kimliği belirsiz kişiler tabancayla ateş açtı.
İKİ KİŞİ YARALANDI
Saldırıda silahtan çıkan kurşunlar Şakir ve Kukak'ı yaraladı.
Yaralanan iki kişi, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalelerinin ardından ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
JANDARMA, SALDIRGANLARIN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTI
Murat Kukak, durumunun ağır olması nedeniyle Şanlıurfa'ya sevk edildi.
Mahallede önlem alarak inceleme yapan jandarma ise kaçan saldırganların kimliklerinin tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmasını sürdürüyor.