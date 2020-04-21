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Şanlıurfa'da silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı

Otomobille tarlaya giden iki kişi, kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırıya uğrayarak yaralandı. Jandarma, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

DHA |
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Şanlıurfa'da silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobille, tarlaya gitmek için yola çıkan Murat Kukak (39) ile Abdullah Şakir'in (47) bulunduğu araca yolda kimliği belirsiz kişiler tabancayla ateş açtı.

İKİ KİŞİ YARALANDI

Saldırıda silahtan çıkan kurşunlar Şakir ve Kukak'ı yaraladı.

Yaralanan iki kişi, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalelerinin ardından ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şanlıurfa'da silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı

JANDARMA, SALDIRGANLARIN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTI

Murat Kukak, durumunun ağır olması nedeniyle Şanlıurfa'ya sevk edildi.

Mahallede önlem alarak inceleme yapan jandarma ise kaçan saldırganların kimliklerinin tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmasını sürdürüyor.

Şanlıurfa'da silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı

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