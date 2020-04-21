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Şanlıurfa'da silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı

Otomobille tarlaya giden iki kişi, kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırıya uğrayarak yaralandı. Jandarma, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.