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Şanlıurfa'da takı istemeyip yetim çocukları davet ettiler

Nikah masasına oturan çift, törene davet ettikleri kişilerden, takı takmak yerine yanlarında birer yetimle gelmelerini istedi.

AA | 03.10.2019 - 15:54..
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Şanlıurfa'da Muhammed ve Fatma Çakmak çifti, aileleriyle beraber aldıkları karar doğrultusunda, görkemli bir düğün merasimi yerine mutlu günlerinde yetimlerle kaynaşmayı ve hayır duası almayı tercih etti.

Davetliler, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Şanlıurfa Şubesi'nin de katkılarıyla, düğüne yaklaşık 100 yetimle katıldı.

"TAKI YERİNE YETİMLER OLSUN İSTEDİM"

Gelin Fatma Çakmak, "Böyle özel ve güzel bir günümüzde yetimleri de aramızda görmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Takı yerine yetimler olsun istedim, bunun için de çok sevinçliyim." diye konuştu.

Şanlıurfa'da takı istemeyip yetim çocukları davet ettiler VİDEO

Şanlıurfa'da takı istemeyip yetim çocukları davet ettiler

Şanlıurfa'da takı istemeyip yetim çocukları davet ettiler

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