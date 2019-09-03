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Şanlıurfa'da tarihi geçmiş 6 bin gıda paketine el kondu

Zabıta ekiplerinin yaptığı denetimler sonucunda, tarihi geçmiş 6 bin 423 gıda paketi ele geçirildi. Bazı ürünlerin 6 yıl önce üretildiği, ancak 2019 yılına ait etiket kullanıldığı belirlendi.

İHA | 03.09.2019 - 14:36..
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Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, şehir merkezindeki denetimlerinde, bu kez çocukların rağbet ettiği ürünlere yönelik uygulama başlattı.

Başkan Zeynel Abidin Beyazgül'ün, 'İnsan sağlığını tehlikeye atacak tüm uygulamaların önüne geçilsin' talimatını verdiği zabıta ekipleri, yeni eğitim öğretim yılı öncesi okul çevrelerindeki bakkal ve büfe tarzı işletmeleri denetleyerek, olası itirazlara karşı yaka kamerası kullanarak yaşananları anbean görüntüledi.

Şanlıurfa'da tarihi geçmiş 6 bin gıda paketine el kondu

6 BİN PAKET ÜRÜN ELE GEÇİRİLDİ

Zabıta karakolunda denetim ile ilgili brifing aldıktan sonra uygulamaya çıkan ekipler, akşam saatlerine kadar şehrin birçok farklı noktasına ulaştı. Denetimlerde son kullanma tarihi geçmiş toplam 6 bin 423 paket bisküvi, çikolata, şekerleme, ciklet ve gofrete el konuldu.

İlçe belediyeleri ile koordineli olarak gerçekleştirilen denetimlerde ele geçirilen ürünler imha edilmek üzere kayda alınırken, satışı yapan iş yeri ve toptancılara da yasal çerçeve dahilinde cezalar kesildi.

6 yıl önce üretilen ürüne 2019 etiketi yapıştırmışlar VİDEO

6 YIL ÖNCESİ ÜRÜNLER İKİNCİ BİR ETİKETLE YENİ İMAL EDİLMİŞ GÖSTERİLMİŞ

Denetimlerde bazı ürünlerin 6 yıl önce üretildiği ortaya çıktı. İnsan sağlığını ön planda tutan zabıtanın sıkı incelemesi sonucu, birçok ürüne ikinci etiket yapıştırılarak ürünün yeni imal edilmiş gibi gösterildiği belirlendi.

İkinci etiketi kaldırarak altındaki asıl ürün kodlamasına bakan zabıta, iş yerlerine ve toptancılara yasal işlemin yanı sıra sözlü uyarıda da bulunarak insan sağlığını tehdit edecek yaklaşımlardan vazgeçilmesini istedi.

Şanlıurfa'da tarihi geçmiş 6 bin gıda paketine el kondu

Şanlıurfa'da tarihi geçmiş 6 bin gıda paketine el kondu

Şanlıurfa'da tarihi geçmiş 6 bin gıda paketine el kondu

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