taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8425
Euro
6.6138
Altın
1326.67
Borsa
93809.09
Gram Altın
249.286

Şanlıurfa'da tarım alanına düşen yıldırım yangın çıkardı

Şanlıurfa'da tarım arazisine yıldırım düşmesi çıkan yangında, 10 bin dönüm ekin kül oldu.

DHA | 10.06.2019 - 08:39..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Ceylanpınar ilçesinde akşam saatlerinde, Tarım İşletmesi Genel Müdürlüğü'ne ait Akrepli, Gümüşsü, Karataş, Beyazkule işletmesi ve Sareççeşme Mahallesi'nde, buğday ekili arazilere yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı.

TOMA'LARLA MÜDAHALE EDİLDİ

Ekili alanlarda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle çevreye yayıldı. Şanlıurfa ve çevre ilçelerden gelen itfaiye ekiplerinin yanı sıra polis ve jandarma da yangına, TOMA’larla müdahale etti. Güçlükle kontrol altına alınan yangında, buğday ekili yaklaşık 10 bin dönüm alan kül oldu.

Şanlıurfa'da tarım alanına düşen yıldırım yangın çıkardı ViDEO

Şanlıurfa'da tarım alanına düşen yıldırım yangın çıkardı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Burak Yılmaz: İzlanda'da havalimanında 3 saat bekletildik

Burak Yılmaz: İzlanda'da havalimanında 3 saat bekletildik

435
İzlandalı, Emre Belözoğlu'na tuvalet fırçası uzattı

İzlandalı, Emre Belözoğlu'na tuvalet fırçası uzattı

518
Almanya'da camilere saldırılar

Almanya'da camilere saldırılar

105
Bakan Soylu: Suriyeliler kamu düzenini bozamayacak

Bakan Soylu: Suriyeliler kamu düzenini bozamayacak

217
Amine Gülşe'den Özil hamlesi

Amine Gülşe'den Özil hamlesi

24
Emre Belözoğlu, uzatılan tuvalet fırçasını görmedi

Emre Belözoğlu, uzatılan tuvalet fırçasını görmedi

47
Eser Yenenler evlendi

Eser Yenenler evlendi

30
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir