Ceylanpınar ilçesinde akşam saatlerinde, Tarım İşletmesi Genel Müdürlüğü'ne ait Akrepli, Gümüşsü, Karataş, Beyazkule işletmesi ve Sareççeşme Mahallesi'nde, buğday ekili arazilere yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı.
TOMA'LARLA MÜDAHALE EDİLDİ
Ekili alanlarda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle çevreye yayıldı. Şanlıurfa ve çevre ilçelerden gelen itfaiye ekiplerinin yanı sıra polis ve jandarma da yangına, TOMA’larla müdahale etti. Güçlükle kontrol altına alınan yangında, buğday ekili yaklaşık 10 bin dönüm alan kül oldu.
Şanlıurfa'da tarım alanına düşen yıldırım yangın çıkardı ViDEO