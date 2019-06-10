Şanlıurfa'da tarım alanına düşen yıldırım yangın çıkardı

1 İzlandalılar Şenol Güneş'i kızdırdı İzlandalıların havaalanında A Milli Takımımıza yaptığı muamele, başta Şenol Güneş olmak üzere herkese kızdırdı. İyice motive olan Güneş, galibiyetten başka bir şey düşünmüyor.

2 Pençe Harekatı: Hakurk havadan vuruldu Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik operasyonlar, tüm hızıyla devam ediyor.

3 Dilenci, zabıtaları polise şikayet etti Adana'da gasbedildiğini söyleyerek polise giden 82 yaşındaki Aziz i.'nin dilencilik yaptığı gerekçesiyle parasına, zabıtaların el koyduğu ortaya çıktı.

4 Öldürülen teröristin Merasim Sokak faili olduğu belirlendi 300 bin lira ödülle aranan Osman Gülen'in, Ankara Merasim Sokak'ta 29 kişinin şehit edildiği terör saldırısının da faili olduğu saptandı.

5 Farah Zeynep Abdullah dedesinin köyüne gitti Ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah ve kendisi gibi oyuncu sevgilisi Ahmet Rıfat Şungar, Erzincan'a gitti.

6 TOKİ kura çekimine devam ediyor Toplu Konut İdaresi, bugün Sincan ve Yenimahalle'de hak sahiplerini kura ile belirleyecek.