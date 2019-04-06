Çobanlar tarlada mühimmat buldu

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi Dicle Mahallesi yakınlarındaki hayvan otlatan çobanlar, tarlada taşların arasındaki poşet içerisinde mühimmat olduğunu fark ederek, durumu polise bildirdi.

GAZ VE SİS BOMBALARI

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, poşet içerisinde kalaşnikof marka silah, bixi mühimmatı ve parçaları ile bunlara ait parça ve mermilerin yanı sıra tabanca parçaları, gaz ve sis bombaları, çok sayıda farklı tabancaya ait şarjör, mermi kutusu ve şeridi olduğunu belirledi.

EMNİYETE HABER VERDİ

Olay yerinde önlem alan polis ekipleri, alanda başka mühimmat olup olmadığını belirlemek için geniş çaplı arama başlattı.

Tarlada çok sayıda mühimmat ele geçirildi İZLE

Sabah saatlerinde koyunları otlatan çobanların yanına gelerek mühimmatı bulan Mustafa Topal gazetecilere, poşette silah ve parçalarını bulunca durumu emniyete bildirdiğini söyledi.

Polislerin gelip inceleme yaptığını ve mahalle muhtarının çağrıldığını anlatan Topal, "Poşetin içerisinde çok sayıda mermi, kalaşnikof parçaları, birkaç tabancaya ait parça vardı. Yaklaşık 15 şarjör vardı." dedi.