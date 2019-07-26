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Şanlıurfa’da tefecilere yönelik operasyon: 12 gözaltı

Tefecilere yönelik düzenlenen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

İHA | 26.07.2019 - 17:55..
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Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Siverek ilçesinde kuyumculuk adı altında faaliyet göstererek ‘pos’ tefeciliği yapanlara yönelik operasyon düzenledi.

12 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Birçok adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, sevk edildikleri nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Operasyonlar sonucu, birçok suç yapılanması çökertilmiş, suç ve suçluyla etkin mücadelemize kararlılıkla devam edilmektedir” denildi.
Şanlıurfa’da tefecilere yönelik operasyon: 12 gözaltı

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