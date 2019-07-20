Şanlıurfa'da terkedildiği gerekçesiyle kendini bıçakladı

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Şehitlik Mahallesi'nde, geçimsizlik nedeniyle geçtiğimiz yıl karısı H.G. tarafından terk edilen İ.G. (29), bunalıma girerek kendini bıçakla yaraladı.

TEDAVİ İÇİN İKNA ETMEYE ÇALIŞTILAR

Yaralı halde oturduğu evin önüne giden İ.G.’yi fark eden komşuları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden ekipler, karnından yaralanan 2 çocuk babası İ.G.’yi dakikalarca tedavi için ikna etmeye çalıştı.

Karısı tarafından terk edilen adam kendini bıçakladı

HASTANEYE KALDIRILDI

Polisler, yaralıyı ikna ettikten sonra 112 Acil Servis ekiplerine teslim etti. Sedyeye alınan yaralı, tedavisi için Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.







