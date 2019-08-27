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Şanlıurfa'da terör operasyonu: 2 gözaltı

PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, İpek Ş. ile kardeşi Zilan Z. gözaltına alındı.

DHA | 27.08.2019 - 16:38..
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Cumhuriyet başsavcılığınca yürütülen terör örgütü PKK/KCK soruşturması kapsamında, jandarma ekipleri, Bozova ilçesine bağlı kırsal Koçhisar Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenledi.

TERÖRİSTİN KIZLARI GÖZALTINDA

Operasyonda İpek Şeker ile Zilan Zincirkıran adlı kardeşler gözaltına alındı. Şüphelilerin, 18 Mayıs'ta, Halfeti'nin Dergili Mahallesi'nde 1 komiser yardımcısının şehit olduğu, 2 polis memurun da yaralandığı olayla ilgili tutuklanan Cindi Zincirkıran'ın kızları olduğu öğrenildi. Şüpheliler, sağlık kontörlünün ardından ifadeleri alınmak üzere  İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Şanlıurfa'da terör operasyonu: 2 gözaltı

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