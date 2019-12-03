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Şanlıurfa'da terör operasyonu: 2 tutuklama

Operasyonda, terör örgütüyle irtibatları olduğu ileri sürülen 8 şüpheli gözaltına alındı.

DHA | 03.12.2019 - 15:56..
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Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, terör örgütlerinin eylemlerinin engellenmesi ve örgüt üyelerinin deşifre edilebilmesi amacıyla çalışma başlatıldı.

EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ

PKK/KCK ve PYD/YPG terör örgütleriyle irtibatlı olduklarına dair haklarında bilgiler bulunan, sosyal medyadan örgüt propagandası yaptığı ve devlet büyüklerine hakaret ettiği ileri sürülen 8 kişi, eş zamanlı operasyonlarla yakalandı.

2 ŞAHIS TUTUKLANDI

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 2'si çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 6'sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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