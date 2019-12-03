Şanlıurfa'da terör operasyonu: 2 tutuklama

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "Aralık ayının son haftasında engellilerin kamu kurumlarına atanması için kura töreni düzenleyeceğiz"

Engelliler için yapılan törende İstiklal Marşı sırasında tekerlikli sandalyesinden ayağa kalmaya çalışan vatandaşın hareketi duygulandırdı.

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Kasım ayı ihracat şampiyonu: Otomotiv endüstrisi

TİM verilerine göre otomotiv endüstrisi, kasım ayında 2 milyar 691 milyon 318 bin dolarla en fazla ihracat gerçekleştirilen sektör olarak öne çıktı.