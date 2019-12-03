Şanlıurfa'da terör operasyonu: 2 tutuklama

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, terör örgütlerinin eylemlerinin engellenmesi ve örgüt üyelerinin deşifre edilebilmesi amacıyla çalışma başlatıldı.
EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ
PKK/KCK ve PYD/YPG terör örgütleriyle irtibatlı olduklarına dair haklarında bilgiler bulunan, sosyal medyadan örgüt propagandası yaptığı ve devlet büyüklerine hakaret ettiği ileri sürülen 8 kişi, eş zamanlı operasyonlarla yakalandı.
2 ŞAHIS TUTUKLANDI
Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 2'si çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 6'sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.