Şanlıurfa’da terör operasyonu: 5 gözaltı

Sene başında başında Almanya ile Türkiye arasında yaşanan siyasi sorunlara rağmen, ülkemize gelen Alman turist sayısı yüzde 15 arttı.

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Kayseri'de velilerden okul tamiri

Pınarbaşı ilçesinde, Pazarören Anadolu Lisesi ve Çok Programlı Lisesi'nin boya ve tamirat işlerini veliler yapıyor.