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Şanlıurfa'da TIR markete daldı: 4 yaralı

Viranşehir ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR'ın markete dalması sonucu 4 kişi yaralandı.

DHA | 30.12.2019 - 03:17..
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Şanlıurfa-Mardin yolunda kırsal Anıt Mahallesi yakınlarında, ilçe merkezine giden Çetin Taş'ın kullandığı 38 JK 095 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki markete daldı.

TIR güçlükle dururken, markette ailesiyle alışverişte olan Süleyman Düzce (17), Yunus Düzce (11) ve Halil İbrahim Düzce (3) ile sürücü Çetin Taş yaralandı.

Şanlıurfa'da TIR markete daldı: 4 yaralı

YARALILARIN SAĞLIK DURUMU İYİ

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Şanlıurfa'da TIR markete daldı: 4 yaralı

Kazanın ardından TIR, marketten kepçeyle çıkarıldı. Mahalleli ve diğer sürücülerin kaza yerinde durup, olayı incelemesi ve araçlarını yol ortasında bırakması nedeniyle yol ulaşıma kapandı. Güvenlik güçlerince uyarılan sürücüler, bir süre sonra dağılınca trafik normale döndü.

Öte yandan, sürücüler bölgede sık sık kazaların meydana geldiğini söyledi.

Şanlıurfa'da TIR markete daldı: 4 yaralı

Şanlıurfa'da TIR markete daldı: 4 yaralı

Şanlıurfa'da TIR markete daldı: 4 yaralı

Şanlıurfa'da TIR markete daldı: 4 yaralı

Şanlıurfa'da TIR markete daldı: 4 yaralı

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