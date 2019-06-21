Şanlıurfa'da tır otomobile çarptı

Şanlıurfa- Mardin yolunun 6'ncı kilometresinde kaza meydana geldi.

Kent merkezine giden sürücüsünün ismi bilinmeyen tır kontrolden çıkarak, karşı yönden gelen Mustafa Kaya yönetimindeki otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle, otomobilin ön kısmı hurdaya dönerken, iki araçta yol kenarına savruldu.

YARALILARIN HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Kazada, otomobil sürücüsü Kaya ile yanındaki Zeliha Kaya (50) ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık görevlilerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin sürdüğü öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.













