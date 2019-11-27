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Şanlıurfa'da elini sıktığı adamın parasını çaldı

Yeni aldığı emekli aylığını sayan yaşlı adama tokalaşma bahanesiyle yaklaşan şahıs, yaşlı adamın parasını alıp kaçtı.

İHA | 27.11.2019 - 14:42..
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Şanlıurfa’nın Siverek ilçesi Hayriye Mahallesi 9’ncu Sokak'ta, 68 yaşındaki Hamza Canbekler, oğluna ait marketin önünde yeni aldığı emekli maaşını sayarken yanına bir şahıs yaklaştı.

BİN LİRAYI ALIP KAÇTI

Şahıs, tokalaşma bahanesiyle yaklaştığı yaşlı adamın elindeki yaklaşık bin lirayı alıp kaçtı. Bir süre olayın şokunu yaşayan yaşlı adam kapkaççının peşinden giderken şüpheli izini kaybettirdi.

Şanlıurfa'da tokalaşma bahanesiyle parasını çaldı VİDEO

"BABAMA TOKALAŞMA BAHANESİYLE YAKLAŞIYOR"

Olay yerine çağrılan polis ekipleri, güvenlik kamerasından eşkalini tespit ettiği şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Hamza Canbekler’in oğlu İhsan Cankbekler olayı anlatarak, "Babam emeklidir, emekli maaşını çekip, borçları dağıtmak için dükkanın yanında oturup aldığı paraları saydığı sırada, kameralara yansıyan bir genç önce ayakkabısının bağlarını bağladıktan sonra, babama tokalaşma bahanesiyle yaklaşıyor ve sonra babamın elindeki paraları alıp kaçıyor. Bizde polisleri çağırdık, emniyet kamera görüntülerinden eşkâlini tespit ettiği kapkaççıyı yakalamak için çalışma başlattı” dedi.

Şanlıurfa'da elini sıktığı adamın parasını çaldı

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