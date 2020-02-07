Şanlıurfa'da torbacı operasyonunda 8 kişi tutuklandı

Şanlıurfa'da, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda 14 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda ise 41 gram esrar, 37 gram metamfetamin, 869 uyuşturucu hap, 26 gram eroin ile 1 gram kokain ele geçirildi.

8 KİŞİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan 14 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 8 kişi ise "uyuşturucu madde ticareti yapma" suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.







