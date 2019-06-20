taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.786
Euro
6.5377
Altın
1385.68
Borsa
94157.69
Gram Altın
257.666

Şanlıurfa'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Şanlıurfa'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

İHA | 20.06.2019 - 18:30..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesindeki kavşakta Suat Yılmaz idaresindeki 34 GF 5738 plakalı otomobil, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 BDT 407 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada, sürücüler ile Yavuz T. yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Suat Yılmaz, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Yılmaz'ın cenazesi, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şanlıurfa'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Mehmet Metiner'in Ekrem İmamoğlu gafı

Mehmet Metiner'in Ekrem İmamoğlu gafı

397
Binali Yıldırım makam aracı iddialarına cevap verdi

Binali Yıldırım makam aracı iddialarına cevap verdi

474
Genelkurmay çatı davasında karar

Genelkurmay çatı davasında karar

225
Kılıçdaroğlu, 'Yargı önünü kesebilir' sözüne cevap verdi

Kılıçdaroğlu, 'Yargı önünü kesebilir' sözüne cevap verdi

450
Darbeci İlhan Talu hakkında karar

Darbeci İlhan Talu hakkında karar

165
Erdoğan S-400 tartışmasına noktayı koydu

Erdoğan S-400 tartışmasına noktayı koydu

479
FETÖ'cü Ahmet Bican Kırker'in cezası belli oldu

FETÖ'cü Ahmet Bican Kırker'in cezası belli oldu

223
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir