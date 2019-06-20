Şanlıurfa'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

1 Malatya'da buğday pazarında yağmur zarara yol açtı Etkisini sürdüren sağanak yağış nedeniyle Buğday Pazarında tonlarca hububat yağmurda ıslanarak, zarar gördü.

2 Elazığ'a 1 saatlik yağış yetti Kentte ilk defa bu kadar yoğun şekilde yağan yağmurun etkisiyle, başta ana caddeler ve sokaklar gelen sel ile suyla doldu. Sel dolayısıyla yürüyemeyen yaşlı vatandaşlara, gençler yardımcı oldu.

3 Kocaeli'de başı ağrıyan çocuk hastane yolunda öldü Baş ağrısı nedeniyle ailesi tarafından hastaneye götürülen 11 yaşındaki çocuk, yolda hayatını kaybetti.

4 Burdur'da otomobil şarampole devrildi Otomobilin şarampole devrildiği kazada aynı aileden 4 kişi yaralandı.

5 İzmir'de eniştesini öldüren kadına taciz indirimi İzmir'de hizmetli olarak çalıştığı okulun bahçesinde eniştesini pompalı tüfek ile vurarak öldüren kadın, 'haksız tahrik ve iyi hal' indirimiyle 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

6 Top Gear'ın sunucusundan en hızlı tur rekoru BBC'nin sevilen programlarından 'Top Gear'ın sunucusu Stig, Ferrari 488 Pista ile programın en hızlı tur rekorunu egale etti.