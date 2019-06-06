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Şanlıurfa'da trafik kazası: 1 ölü, 7 yaralı

Kazada yaralananlar 7 kişinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İHA | 06.06.2019 - 17:43..
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Kaza, Viranşehir-Kızıltepe-Akçakale yol kavşağında meydana geldi. İlçede Yılmaz ailesinin taziyesine gelen 5 kişilik aile, Kızıltepe yol ayrımından Ceylanpınar’a giriş yapmak isterken Viranşehir istikametinden gelen ve içerisinde 3 kişilik Turgay ailesinin olduğu araçla kafa kafaya çarpıştı.

HASTANEYE SEVK EDİLDİLER

Kazada her iki araç yol kenarına savrulurken, araçlarda bulunan 8 kişi yaralandı. Yoldan geçenlerin haber vermesiyle kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Kazada Menci A. (56), Habib T., Necat T., Baki T., Mehmet Ali A. (37), İsa A., Mehmet A. (65) ve Adnan T. çeşitli yerlerinden yaralandı. Kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulansla Ceylanpınar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Adnan T., tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'da trafik kazası: 1 ölü, 7 yaralı

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