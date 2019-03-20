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Şanlıurfa’da trafik kazası: 8 yaralı

Otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, çoğu Suriye uyruklu 8 kişi yaralandı.

İHA | 20.03.2019 - 11:07..
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Kaza, sabah erken saatlerde Viranşehir-Şanlıurfa karayolunun Siverek ilçesi kavşağında yaşandı. Şanlıurfa istikametinden Viranşehir’e Suriyelileri taşıyan 51 MA 0080 plakalı minibüs ile Bedrettin D. yönetimindeki 33 HZ 574 otomobil, kavşakta çarpıştı.

KAZADA YARALANANLAR

Kazada minibüste bulunan Suriyeliler ile otomobilde bulunan Bedrettin D.,Semih D., Khawla Alhmedan, Mansour Alhmedan, Rahma Alhmedan, Mohammad Alhmedan, Ramadan Alhmedan ve Fayez Alhmedan yaralandı.

Şanlıurfa’da trafik kazası: 8 yaralı

Yaralılar, olay yerine giden ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesi ile Harran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şanlıurfa’da trafik kazası: 8 yaralı

Şanlıurfa’da trafik kazası: 8 yaralı

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