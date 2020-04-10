Şanlıurfa’da türbeler ziyaretlere kapatıldı

Şanlıurfa'da koronavirüs ile müdadele kapsamında, Valilik ile İl Hıfzıssıhha Kurulu'nca yeni tedbirler alındı.

TÜRBELER ZİYARETE KAPATILDI

Uygulamaya giren yeni tedbirler kapsamında, kentte inanç turizmi açısından önemli yere sahip Eyüp Peygamber'in hastalanıp çile çektiği mağaranın yanı sıra Balıklıgöl'deki Dergah Camii'nde İbrahim Peygamber'in doğduğuna inanılan makam ve kent genelindeki diğer türbeler ziyarete kapatıldı.

KAPILARINA YAZI ASILDI

Koronavirüs salgını öncesinde her gün binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği türbe kapılarına kilit vurulurken, duvarlarına ise, 'Koronavirüs tedbirleri kapsamında ziyarette kapatılmıştır' yazıları asıldı.

KENT GİRİŞ ÇIKIŞLARI KONTROLLÜ SAĞLANIYOR

Öte yandan, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile ayrıca şehir içi toplu ulaşım araçlarında ise bazı hatlarda iptal ve kısıtlamalara gidildi.

Tedbirler kapsamında kentte giriş-çıkış yapan sürücüler de kontrollerden geçiriliyor.