taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.6909
Euro
7.3244
Altın
1686.95
Borsa
96453.49
Gram Altın
363.26
Bitcoin
46205.87

Şanlıurfa’da türbeler ziyaretlere kapatıldı

İnanç turizminde önemli bir yere sahip olan türbeler, koronavirüs önlemleri kapsamında bir süre ziyaret edilemeyecek.

DHA |
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Şanlıurfa’da türbeler ziyaretlere kapatıldı

Şanlıurfa'da koronavirüs ile müdadele kapsamında, Valilik ile İl Hıfzıssıhha Kurulu'nca yeni tedbirler alındı.

TÜRBELER ZİYARETE KAPATILDI

Uygulamaya giren yeni tedbirler kapsamında, kentte inanç turizmi açısından önemli yere sahip Eyüp Peygamber'in hastalanıp çile çektiği mağaranın yanı sıra Balıklıgöl'deki Dergah Camii'nde İbrahim Peygamber'in doğduğuna inanılan makam ve kent genelindeki diğer türbeler ziyarete kapatıldı.

Şanlıurfa’da türbeler ziyaretlere kapatıldı

KAPILARINA YAZI ASILDI

Koronavirüs salgını öncesinde her gün binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği türbe kapılarına kilit vurulurken, duvarlarına ise, 'Koronavirüs tedbirleri kapsamında ziyarette kapatılmıştır' yazıları asıldı.

Şanlıurfa’da türbeler ziyaretlere kapatıldı

KENT GİRİŞ ÇIKIŞLARI KONTROLLÜ SAĞLANIYOR

Öte yandan, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile ayrıca şehir içi toplu ulaşım araçlarında ise bazı hatlarda iptal ve kısıtlamalara gidildi.

Tedbirler kapsamında kentte giriş-çıkış yapan sürücüler de kontrollerden geçiriliyor.

Şanlıurfa’da türbeler ziyaretlere kapatıldı

İlginizi Çekebilir
Bursa'da 13 aylık bebek koronavirüsü yendi
Koronavirüs tedavisinin ardından sağlığına kavuşan 13 aylık bebek hastaneden taburcu edildi.
Yüksekova'da koronayı yenen aile taburcu edildi
Korona nedeniyle hastanede 8.5 aylık bebeğiyle birlikte tedavi gören anne ve baba sağlığına kavuşarak taburcu edilirken, alkışlarla uğurlandı.
Kütahya'da taciz şüphelisine sosyal mesafe cezası
Kütahya’da, 2 kadına cinsel tacizde bulunduğu suçlamasıyla gözaltına alınan N.Ç.'ye, sosyal mesafeyi korumadığı için 2 kez 3 bin 150’şer lira idari para cezası kesildi.
Mersin'de yasakları ihlal eden 130 kişiye işlem yapıldı
Koronavirüs salgını kapsamında alınan tedbirleri ihlal eden kişilere adli ve idari işlem uygulandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Atatürk ve Mevlana'yı aşağılayan Stand-up'çı hakkında gözaltı kararı
Atatürk ve Mevlana'yı aşağılayan Stand-up'çı hakkında gözaltı kararı
1006
Putin koronayla mücadeleyi Türklerle savaşmaya benzetti
Putin koronayla mücadeleyi Türklerle savaşmaya benzetti
358
DSÖ koronavirüs mücadelesinde Türkiye'yi örnek gösterdi
DSÖ koronavirüs mücadelesinde Türkiye'yi örnek gösterdi
224
Afrin Bülbül'e Türk bayrağı işlendi
Afrin Bülbül'e Türk bayrağı işlendi
255
Erdoğan'dan Türk Konseyi Zirvesi'nde birlik mesajı
Erdoğan'dan Türk Konseyi Zirvesi'nde birlik mesajı
262
Acarkent villalarının yapı ruhsatları iptal edildi
Acarkent villalarının yapı ruhsatları iptal edildi
274
Yürüme veya koşma esnasında da virüse yakalanabilirsiniz
Yürüme veya koşma esnasında da virüse yakalanabilirsiniz
117
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir