2019 yılının turizmde 'Göbeklitepe Yılı' ilan edilmesi ile beraber Şanlıurfa'da turist bereketi yaşanıyor. Dünyanın dört bir yanından turist çeken kentte, Ramazan Bayramı tatilinin de 9 gün olarak belirlenmesinin ardından rezervasyonlarla otellerde doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı. Kenti ziyaret etmek isteyenlere erken rezervasyon çağrısı yapıldı.

Hazreti İbrahim, Hazreti Lut, Hazreti Yakup, Hazreti Eyyup, Hazreti Elyesa ve Hazreti Şuayb'ın yaşadığı rivayet edilen, 'Peygamberler Şehri' Şanlıurfa'da, yerli ve yabancı ziyaretçiler en büyük ilgiyi Hazreti İbrahim'in doğduğu ve dönemin hükümdarı Nemrut tarafından ateşe atıldığı yer olarak rivayet edilen Balıklıgöl yerleşkesi ile UNESCO Dünya Miras Listesi'ne giren Göbeklitepe'ye gösteriyor.

OTELLERDE DOLULUK YÜZDE YÜZ

Tarihi ve turistik güzellikleriyle öne çıkan kente artan ilgi dolayısıyla, rezervasyonsuz gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler konaklama sıkıntısıyla karşılaşıyor. 9 günlük Ramazan Bayramı tatili nedeniyle yapılan rezervasyonlarla otellerde doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı.

"GELMEDEN 2 AY ÖNCESİNDE YER AYIRIN"

Şanlıurfa Bölgesel Turist Rehberleri Odası Başkanı Müslüm Çoban, bölgenin bu yıl turizm alanında çok ciddi ivme yakaladığını belirterek, "Kentte ziyaretçilerin yer bulmak için 1-2 ay öncesinden rezervasyon yaptırması gerekiyor. Turizmde en önemli olan otel. Onu ayarladıktan sonra ulaşım da rehber de güzergah da çok daha kolay ayarlanabiliyor. Planını erken yapan insanlarımız bölgeye gelince yer problemi yaşamaz. Şu an kent merkezlerinde yıldızlı ve yıldızsız birçok otel dolmuş durumda. Hatta turistlerimiz, şehir merkezinde yer olmadığı için bazı büyük ilçelerde konaklıyor. Bölgemizde daha fazla konaklama tesisine ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz" dedi.