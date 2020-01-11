Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 15 tutuklama

Şanlıurfa'da polis ekipleri, park ve sokak aralarında uyuşturucu satan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı
Ekiplerin 1 ay süren takibinin ardından, şüphelilerin belirlenen adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.
15 KİŞİ TUTUKLANDI
Eğitimli köpekler eşliğinde şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 686 gram metamfetamin, 30 gram bonzai, 470 gram esrar, 11 uyuşturucu hap, 1 tabanca ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 15 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.