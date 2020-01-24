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Şanlıurfa’da uyuşturucu operasyonu: 9 tutuklama

Uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyon kapsamında, gözaltına alınan 9 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA | 24.01.2020 - 12:39..
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Şanlıurfa'da, narkotik ekiplerince sokakta uyuşturucu satan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

9 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda 9 kişi gözaltına alınırken şahısların kaldıkları evlerde narkotik köpeğinin de yardımıyla yapılan aramada ise 5 kilo 200 gram esrar, 2 gram metamfetamin, 10 gram bonzai ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Şanlıurfa’da uyuşturucu operasyonu: 9 tutuklama


TUTUKLANDILAR

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 zanlı, “Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Şanlıurfa’da uyuşturucu operasyonu: 9 tutuklama

Şanlıurfa’da uyuşturucu operasyonu: 9 tutuklama


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