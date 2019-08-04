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Şanlıurfa'da yangına TOMA müdahalesi

Yangın söndürülürken, dumandan etkilenen 2 kişi, hastaneye kaldırıldı.

DHA | 04.08.2019 - 19:49..
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Şanlıurfa'da Siverek'e bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan, 4 katlı binanın 1'inci katındaki evde, öğleden sonra, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

TERASA ÇIKTILAR

Dumanla kaplanan binada oturan 15 kişi, hemen terasa çıktı. İhbarla gelen itfaiye ekipleri ise söndürme çalışması başlattı. Alevlere, polis ekipleri de TOMA'lardan su sıkarak, müdahale etti. Bu sırada terasta bulunan 15 kişi, polis ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yangın, söndürülürken, dumandan etkilenen 2 kişi, sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şanlıurfa'da yangına TOMA müdahalesi

Şanlıurfa'da yangına TOMA müdahalesi

Şanlıurfa'da yangına TOMA müdahalesi

Şanlıurfa'da yangına TOMA müdahalesi

Şanlıurfa'da yangına TOMA müdahalesi

Şanlıurfa'da yangına TOMA müdahalesi

Şanlıurfa'da yangına TOMA müdahalesi

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