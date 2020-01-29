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Şanlıurfa'da yangında 9 kişi dumandan etkilendi

Şanlıurfa'da 3 katlı bir apartmanın bodrum katında çıkan yangında dumandan etkilenen 9 kişi hastaneye kaldırıldı.

İHA | 29.01.2020 - 01:10..
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Şanlıurfa’nın Siverek ilçesi Dicle Mahallesi’nde 3 katlı bir apartmanın bodrum katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

2'Sİ ÇOCUK 9 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Dumanları görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi. Yoğun duman nedeniyle merdivenlerden inemeyen bazı bina sakinleri çatıya çıktı. Çatıya çıkanlar itfaiye tarafından kurtarılırken dumandan etkilenen 2’si çocuk 9 kişi Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

YANGIN 1 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından söndürülürken hastaneye kaldırılanların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Şanlıurfa'da yangında 9 kişi dumandan etkilendi

Şanlıurfa'da yangında 9 kişi dumandan etkilendi

Şanlıurfa'da yangında 9 kişi dumandan etkilendi


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