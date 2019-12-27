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Şanlıurfa’da yasa dışı bahis operasyonu: 16 tutuklama

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 17 zanlıdan 16’sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA | 27.12.2019 - 15:44..
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Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il merkezi ve ilçelerde internet üzerinden örgütlü bir şekilde yasa dışı bahis oynattıkları belirlenen şahıslara yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

EV VE İŞ YERLERİNDE ARAMA YAPILDI

Operasyon sonrası şahıslara ait 17 ev ve 6 iş yerinde yapılan aramada 5 araç, 99 bin 750 Türk Lirası, 1 kilo 388 gram altın, 1 adet başkası adına ruhsatlı makineli tüfek, bu tüfeğe ait 171 mermi ile 8 şarjör, 2 adet av tüfeği, 26 adet mermi ile dijital materyaller ele geçirildi.

Şanlıurfa’da yasa dışı bahis operasyonu: 16 tutuklama


16 TUTUKLAMA

Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 17 zanlıdan 16’sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şanlıurfa’da yasa dışı bahis operasyonu: 16 tutuklama

Şanlıurfa’da yasa dışı bahis operasyonu: 16 tutuklama

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