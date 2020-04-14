Şanlıurfa'da yenge katili iki kardeş 5 yıl sonra yakalandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Ceylan Korkmaz, 7 Mart 2015'te çocuklarını okuldan almak için evden çıktıktan sonra sokak ortasında eşi Ahmet ve kayınbiraderleri Mahsun ile Hakan Korkmaz'ın tüfekli saldırısına uğradı.

KADIN HAYATINI KAYBETTİ, İKİ KARDEŞ KAÇTI

Silahla vurulan Ceylan Korkmaz olay yerinde hayatını kaybederken, eşi Ahmet Korkmaz gözaltına alındı.

Mahsun ile Hakan Korkmaz ise kayıplara karıştı.

ZANLI TUTUKLANDI

Sorgusunda eşini öldürdüğünü itiraf eden Korkmaz, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Cinayetin ardından firar eden Mahsun ve Hakan Korkmaz'in yakalanması için polis ekipleri çalışmalarını sürdürdü.

5 YIL ARADAN SONRA İKİ KARDEŞ DE YAKALANDI

İlçe merkezinde gizlenen kardeşlerin ihbar edilmesi üzerine polis ekipleri, harekete geçti.

Ekipler tarafından adrese düzenlenen operasyonla, evin içerisinde saklanan 2 zanlı yakalandı.

Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe 'tasarlayarak adam öldürmek' suçundan tutuklandı.