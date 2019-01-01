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Şanlıurfa'da yılbaşı akşamı 500 polis ile asayiş sağlandı

Yılbaşında Şanlıurfa sakinleri, 500 polis tarafından olası bir duruma karşı denetlemeler ve kontrollerle korundu.

DHA | 01.01.2019 - 09:27..
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İl Emniyet Müdürlüğü yılbaşı akşamında 500 polis, kent genelinde şüpheli gördüğü kişi ve araçları durdurarak aradı, kimlik kontrolü yaptı.

Kalabalığın yoğun olduğu bölgeler ile otobüs durakları ve kafelerde arama yapan polis, çevredekileri de şüpheli durumlara karşı uyardı.

817 KİŞİ KİMLİK KONTROLÜNDEN GEÇTİ

Polis ekipleri uygulama noktasında durdurulan otomobilde 24 şişe kaçak içki ele geçirildi. 817 kişinin kimlik kontrolünün yapıldığı uygulamada, çok sayıda işyeri denetlendi, eksiklerinden dolayı cezai işlem uygulandı.

Şanlıurfa'da yılbaşı akşamı 500 polis ile asayiş sağlandı

VALİ POLİSLERİN YENİ YILINI KUTLADI

Öte yandan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ve İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu uygulama noktalarını gezerek polislerin yeni yılını kutladı.

14 NOKTADA ÖNLEM ALINDI

Kentte herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için 14 noktada zırhlı araçlarla önlem alan polisin uygulaması sürüyor.

Şanlıurfa'da yılbaşı akşamı 500 polis ile asayiş sağlandı

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