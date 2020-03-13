taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.2743
Euro
7.0179
Altın
1592.03
Borsa
93944.44
Gram Altın
320.445
Bitcoin
35898.1

Şanlıurfa'da yol verme kavgası kanlı bitti

İki grup arasında çıkan yol verme kavgasında bir kişi hayatını kaybederken, zanlı olay yerinden kaçtı.

DHA | 13.03.2020 - 10:47..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Sidar Uygurlar, 26 HS 234 plakalı otomobille merkeze doğru giderken, Seyfioğlu Caddesi'nde plakası öğrenilemeyen otomobilin sürücüsü ile yol verme yüzünden tartıştı.

Şanlıurfa'da yol verme kavgası kanlı bitti

TABANCAYLA VURULDU

Önü kesilen Uygurlar'a araçtan inen kimliği belirsiz kişi, tabancayla ateş açtı.

Göğsüne isabet eden mermiyle Sidar Uygurlar ağır yaralanırken, zanlı olay yerinden kaçtı.

Şanlıurfa'da yol verme kavgası kanlı bitti

HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri, Uygurlar'ı ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Acil serviste tedaviye alınan Uygurlar, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Sidar Uygurlar'ın cansız bedeni otopsi için morga kaldırılırken, polis kaçan saldırganın kimliğinin tespit edilip, yakalanması için çalışma başlattı.

Şanlıurfa'da yol verme kavgası kanlı bitti

İlginizi Çekebilir
Van'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı
Polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 35 kilo 320 gram uyuşturucu ele geçirilirken, 2 kişi çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Ekrem İmamoğlu'nun tatil açıklaması
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, tatil sorusuna bu kez "Ben oraya eğlenmeye gitmedim sadece spor yaptım" yanıtını verdi.
Eşini barışmaya ikna edemedi, benzin döküp kendini yaktı
Düzce'de evini terkeden karısını barışmaya ikna edemeyen adam, bidondaki benzini dökerek kendini yakması sonucu hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
İzmir'de balıkçı teknesinde 125 göçmen yakalandı
Balıkçı teknesi içerisinde bulunan 125 göçmen ve 4 göçmen kaçakçısı yakalanarak gözaltına alındı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Türkiye'de ikinci korona vakası
Türkiye'de ikinci korona vakası
369
Kanada Başbakanı ve eşi karantina altında
Kanada Başbakanı ve eşi karantina altında
86
Çin, koronavirüs salgını için ABD'yi suçladı
Çin, koronavirüs salgını için ABD'yi suçladı
155
Hamaney'in başdanışmanında koronavirüs şüphesi
Hamaney'in başdanışmanında koronavirüs şüphesi
51
UEFA ülkeler sıralamasında son durum
UEFA ülkeler sıralamasında son durum
31
İran koronavirüsle ilgili karargah kuruyor
İran koronavirüsle ilgili karargah kuruyor
33
Varank: Benzine etanol karıştırma zorunluluğu askıya alındı
Varank: Benzine etanol karıştırma zorunluluğu askıya alındı
46
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir