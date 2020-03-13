Şanlıurfa'da yol verme kavgası kanlı bitti

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Sidar Uygurlar, 26 HS 234 plakalı otomobille merkeze doğru giderken, Seyfioğlu Caddesi'nde plakası öğrenilemeyen otomobilin sürücüsü ile yol verme yüzünden tartıştı.
TABANCAYLA VURULDU
Önü kesilen Uygurlar'a araçtan inen kimliği belirsiz kişi, tabancayla ateş açtı.
Göğsüne isabet eden mermiyle Sidar Uygurlar ağır yaralanırken, zanlı olay yerinden kaçtı.
HAYATINI KAYBETTİ
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri, Uygurlar'ı ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Acil serviste tedaviye alınan Uygurlar, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Sidar Uygurlar'ın cansız bedeni otopsi için morga kaldırılırken, polis kaçan saldırganın kimliğinin tespit edilip, yakalanması için çalışma başlattı.