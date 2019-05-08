Şanlıurfa'da zincirleme kaza: 1 ölü 3 yaralı

Kaza, sabah saatlerinde Suruç- Birecik karayolunun 35'inci kilometresinde meydana geldi.

2 OTOMOBİL TIRA ÇARPTI

Plakaları ve sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 2 otomobil ile 1 tır çarpıştı. Zincirleme kazada 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

1 KİŞİ ÖLDÜ, 3 KİŞİ YARALANDI

İlk müdahalelerinin ardından Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Nasir Ada, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Durumları ağır olan 3 yaralı ise tedavi altına alındı.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.





