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Şanlıurfa'da zincirleme kaza: 1 ölü 3 yaralı

Şanlıurfa'da 2 otomobil ve 1 tırın karıştığı zincirleme trafik kazasında, 1 kişi hayatını kaybetti.

DHA | 08.05.2019 - 10:51..
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Kaza, sabah saatlerinde Suruç- Birecik karayolunun 35'inci kilometresinde meydana geldi.

2 OTOMOBİL TIRA ÇARPTI

Plakaları ve sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 2 otomobil ile 1 tır çarpıştı. Zincirleme kazada 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Şanlıurfa'da zincirleme kaza: 1 ölü 3 yaralı

1 KİŞİ ÖLDÜ, 3 KİŞİ YARALANDI

İlk müdahalelerinin ardından Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Nasir Ada, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Durumları ağır olan 3 yaralı ise tedavi altına alındı.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Şanlıurfa'da zincirleme kaza: 1 ölü 3 yaralı

Şanlıurfa'da zincirleme kaza: 1 ölü 3 yaralı

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