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Şanlıurfa’daki camilerde tabure ve sandalyeler toplanıyor

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın, son günlerde camilerde sıklıkla karşılaşılan tabure ve sandalye kullanımına ilişkin açıklamasının ardından Şanlıurfa’daki camilerde, tabure ve sandalyeler kaldırıldı.

İHA | 19.12.2019 - 11:36..
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Diyanet İşleri Başkanlığı'nın, camilerdeki tabure ve sandalye kullanımına ilişkin açıklamasının ardından camilerde, düzenlemeler yapılmaya başlandı.

Şanlıurfa'daki camilerde de tabure ve sandalyeler kaldırılırken, artık camilerde sabit oturaklardan müstakil mekanlar oluşturulmayacak ve ihtiyaç olması halinde sadece katlanabilir tabure kullanılabilecek.

Mazereti olan vatandaşlar katlanabilir taburesini alıp, safların arasına girerek namaz kılabilecek.

Şanlıurfa’daki camilerde tabure ve sandalyeler toplanıyor

EĞİLME DURUMU OLMAYANLAR İÇİN KATLANABİLEN OTURAK

Konu ile ilgili açıklama yapan Haliliye İlçe Müftüsü İbrahim Halil Okulu, “İbadet şu anda nasıl yapılması gerekiyorsa, hepimizin ona uyması lazım. Zaman zaman bize de bu şikayetlerden geliyordu. Arkada oturanlar, öne geçemeyenler, ayrı bir saf arada boşluk oluyordu. Bu caiz değildi. İnsanlar ayakta kılması gerekiyorsa ayakta kılabiliyorsa ayakta kılsın, oturarak kılabiliyorsa oturarak kılsın. Hatta yan yatarak kılabiliyorsa, yan yatarak kılsın. Bu itibarla ayağında platini olan, eğilme durumu olmayalar için de başkanlığımız, katlanıp açılabilen türden birer tane oturak kullanılmasını öngördü. Bu oturaklarda da cemaatin arasında durulması gerekiyor. Vatandaşlarımız bu şekilde ibadetlerini yapsınlar." ifadelerini kulandı.

Şanlıurfa’daki camilerde tabure ve sandalyeler toplanıyor

Şanlıurfa’daki camilerde tabure ve sandalyeler toplanıyor

Şanlıurfa’daki camilerde tabure ve sandalyeler toplanıyor

Şanlıurfa’daki camilerde tabure ve sandalyeler toplanıyor

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