Şanlıurfa'daki hala öz yeğenini kaçırttı

Suriye’deki iç savaştan kaçan Amira Ailesi, 4 yıl önce Türkiye’ye sığındı.

Şanlıurfa'da Bahçelievler Mahallesi'nde yaşamaya başlayan Suriyeli ailenin 3'üncü sınıfa giden oğlu Casım A., 10 Aralık tarihinde servisten inip evine gittiği sırada kaçırıldı.

25 BİN DOLAR FİDYE İSTEDİLER

Bir süre sonra aileyi telefonla arayan bir kişi, küçük çocuğu kaçırdığını ve 25 bin dolar fidye istediğini söyledi.

Arayan kişi, parayı nereye getireceğini daha sonra söyleyeceğini ve polise gitmeleri halinde de fotoğrafını attıkları çocuğu öldüreceğini belirtti.





BABA, ŞİKAYETÇİ OLDU

Oğlunun hayatından endişe eden lokantada çalışan baba T.A. (40), durumu polise bildirdi.

Kimseyle husumeti olmadığını söyleyen babanın şikayetinin ardından çalışma başlatan polis, çocuğun kaçırıldığı bölgedeki güvenlik kameralarını inceledi.

MOTOSİKLETLİ 2 KİŞİ TARAFINDAN KAÇIRILDI

Emniyet bünyesinde oluşturulan özel ekip, küçük çocuğun motosikletli 2 kişi tarafından kaçırıldığını tespit etti. Fidye karşılığında kaçırılan çocuğun bulunması için çalışma yürüten ekip, motosikletli şüphelilerin kaçış güzergahını ve son noktasını tespit ederek, bölgedeki evleri incelemeye aldı.

ÇOCUK KURTARILDI

Motosikletli şüphelilerin evlerini saptayan özel ekip, düzenlediği operasyonda uyku ilacı içirilmiş Casım A.'yı kurtardı, evde bulunan Amira A. ile Muhammed E.'yi gözaltına aldı.

KAÇIRAN HALASI ÇIKTI

Emniyette yapılan incelemede evde gözaltına alınan Amira A.'nın, kaçırılan küçük çocuğun halası olduğu tepit edildi. Polislere, parası olmadığını ve Almanya'daki kocasının yanına gitmek için bu yola başvurduğunu belirten Amira A., "Param olmadığı için yeğenimi Almanya’da yaşayan kocamın yanına gidebilmek için 25 bin dolar karşılığında kaçırdım. Parayı alabilseydim bir kısmını bana yardımcı olan Muhammed E.'ye verecektim." dedi.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Şüphelilerin ifadesinin ardından kaçırma olayını gerçekleştiren Muhammed E.'nin yanında bulunan Odayi A. da polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler hala Amira A. ile Muhammed E. ve Odayi A. tutuklanarak cezaevine konuldu.