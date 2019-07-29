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Şanlıurfa'daki silahlı kavganın faili yakalandı

Şanlıurfa'da önceki gün iki aile arasında çıkan ve 3 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı silahlı kavganın faili yakalandı.

AA | 29.07.2019 - 17:09..
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Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Bağlarbaşı Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan iki ailenin fertleri arasında çıkan ve kardeşler İbrahim Halil (32), Murat (35) ve Ramazan Güven'in (38) hayatını kaybettiği, baba Mehmet Güven'in (68) yaralandığı silahlı kavganın zanlısının yakalanması için çalışma başlattı.

OPERASYONLA YAKALANDI

Ekipler, A.Ç. (48) olduğunu belirledikleri zanlının, Karaköprü ilçesinin Maşuk mevkisinde bir evde saklandığını tespit etti. Belirlenen adrese polis ve jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, A.Ç. yakalandı.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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